Банковская тайна. Кто и почему может получить информацию о счетах украинцев

В Украине банковская тайна является важным инструментом для защиты финансовых данных клиентов. Однако не так много украинцев знают, как она работает и планируют ли власти ее как-либо ограничивать в будущем.

О том, что такое банковская тайна и в каком случае ее могут раскрывать, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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Банковская тайна в Украине – это конфиденциальная информация о клиентах банков (физических и юридических лицах) и их финансовых операциях, которая защищена законом. Однако есть определенные законодательством обстоятельства, при которых она может быть раскрыта.

Что такое банковская тайна

В Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) в комментарии РБК-Украина ответили, что понятие банковской тайны, требования по ее сохранению и порядок раскрытия регулируются Законом "О банках и банковской деятельности" и соответствующими нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. Согласно закону, информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которую банк получает при обслуживании, является банковской тайной.

Адвокат Богдан Янкив в комментарии РБК-Украина отмечает, что по сути, банковская тайна – это пакет данных, которые получают банки от клиентов, в процессе своей работы. Туда входят, в частности, исходящие-выходящие платежи, различные сопутствующие данные в виде частных налоговых номеров, которые вы передаете банку, контактные данные и адреса.

В НАБУ добавляют, банки обязаны обеспечивать сохранность банковской тайны и могут раскрывать ее только в определенных случаях, четко предусмотренных законом. А именно:

по запросу или с разрешения клиента;

по решению суда;

по письменному требованию определенного органа, который имеет соответствующие полномочия (например – Налоговой, Антимонопольного комитета, правоохранительных органов, государственных и частных исполнителей, нотариусов и т.д.).

Это означает, что доступ к информации о банковских счетах клиентов возможен только в случаях, предусмотренных законом. Как отмечает Богдан Янкив, без судебного решения никто не может получить доступ к вашим финансовым данным.

"Если ваш сосед обратится в ваш банк с вопросами о ваших счетах и средствах, он не получит такой информации. Но если вы имеете невыполненные денежные обязательства, и суд решит, что банк должен предоставить информацию о вашем состоянии, финансовое учреждение выполнит это решение, в котором должно быть четко указано, какую именно информацию необходимо раскрыть", – рассказал в комментарии РБК-Украина Дмитрий Глинский, и.о. исполнительного директора НАБУ.

Янкив уточняет, что сейчас НБУ или налоговые органы могут только знать о наличии счетов у граждан, но не знают о суммах и движении средств по ним. В то же время финансовые учреждения имеют собственный мониторинг, который может блокировать счета в случае подозрительных действий клиента, например, превышение лимитов на переводы без соответствующих подтверждений.

"За незаконное разглашение банковской тайны предусмотрена гражданско-правовая (возмещение причиненных убытков и морального вреда) и уголовная ответственность (штраф до 3 тысяч необлагаемых минимумов, пробационный надзор, запрет занимать определенные должности). Кроме того, в случае нарушения банком требований по хранению банковской тайны к нему могут быть применены меры воздействия со стороны Национального банка", – объясняют в Независимой ассоциации банков Украины.

В НАБУ добавляют, что, кроме банковской тайны, еще существует тайна финансовой услуги и профессиональная тайна на рынках капитала и организованных товарных рынках. Они подобны банковской, ведь касаются защиты информации о клиенте. Главная разница заключается в том, что такие услуги могут предоставляться компаниями, которые не являются банками.

Могут ли в Украине отменить банковскую тайну

Адвокат Богдан Янкив объясняет, что сейчас законодательство о банковской тайне в Украине осталось без изменений. Однако некоторые органы, такие как налоговые, правоохранительные и другие государственные структуры, имеют право обращаться непосредственно к банкам с запросом на получение информации, содержащей банковскую тайну, в условиях, определенных законом.

Один из самых обсуждаемых случаев последнего времени касался запуска государственной программы поддержки населения "Зимова єПідтримка", которая была введена 1 декабря 2024 года. Тогда ряд публичных лиц заявляли, что в рамках этой программы граждане якобы дают согласие на раскрытие банковской тайны,

Еще больше "масла в огонь подлил" один из основателей Monobank Олег Гороховский, который 4 декабря прошлого года утверждал в своем телеграмм-канале, что среди всех банков, участвующих в правительственной программе, только государственный ПриватБанк раскрывает банковскую тайну после открытия карты "Национального кэшбека".

В то же время PR-директор ПриватБанка Олег Серга в комментарии РБК-Украина отметил, что программа действует на одинаковых условиях для всех банков, которые принимают в ней участие. Он добавил, что эти условия утверждены постановлением правительства и являются обязательными для выполнения.

"Банки предлагают клиентам специальные карты, открытие которых предусматривает согласие на передачу данных о транзакциях. Эта информация нужна для начисления кэшбека. Карта автоматически добавляется в систему кэшбэка после активации, но если клиент не согласился на передачу данных, транзакции не будут учтены, и кэшбэк не будет начисляться", – пояснил Серга.

По его словам, карты "Национального кэшбэка" работают по стандартной процедуре: когда клиент совершает покупку, например, молока, эта транзакция фиксируется и передается на обработку. Только после этого начисляется кэшбек, то есть скидка, которая предоставляется после завершения покупки товаров или услуг.

В комментарии РБК-Украина народный депутат Ярослав Железняк заявил, что сейчас в Украине нет программ и планов по ограничению или полной отмене банковской тайны. Хотя в Независимой ассоциации банков Украины отмечают, что упрощение доступа к банковской тайне может быть применено в рамках Национальной стратегии доходов, утвержденной Кабмином до 2030 года.

"Планируется расширение полномочий налоговых органов по доступу к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков. Детали этих планов правительства пока не известны, кроме того, их реализация потребует одобрения парламентом соответствующих законодательных изменений", – прокомментировали РБК-Украина в НАБУ.

Адвокат Богдан Янкив убеждает, что в раскрытии банковской тайны глобально нет ничего плохого, ведь это общеевропейская тенденция, которую Украина должна принять на пути в Европейский Союз.

Как банковская тайна функционирует в странах ЕС и США

Банковская тайна является важным инструментом защиты личной информации клиентов банков во многих странах мира. В Европейском Союзе и США существуют правила и регулирование, определяющие ее применение.

В странах ЕС с развитием международных инициатив по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в рамках инициатив по повышению прозрачности и налогового сотрудничества, банковская тайна была значительно ослаблена.

"Во многих западных странах налоговые органы имеют доступ к финансовым счетам граждан через автоматизированные системы, анализирующие данные. Каждая страна имеет свои специфические правила и механизмы для доступа к таким данным, однако принцип остается неизменным: налоговые органы могут проверять, сколько средств находится на счетах граждан, чтобы обеспечить надлежащее выполнение налоговых обязательств", – объясняет адвокат Богдан Янкив в комментарии РБК-Украина.

В частности, в Евросоюзе действует общий регламент защиты данных. Он определяет правила и принципы обработки персональных данных граждан ЕС. Также между странами-членами ЕС функционирует правила автоматического обмена налоговой информацией в рамках Common Reporting Standard (CRS). Это означает, что в случае запроса со стороны налоговых органов другой страны, банки должны предоставлять соответствующую информацию.

Закон о банковской тайне США Bank Secrecy Act (BSA) является одним из инструментов Соединенных Штатов, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма. В рамках этой законодательной инициативы банки и другие финансовые учреждения должны отчитываться обо всех транзакциях, которые превышают сумму в 10 тысяч долларов США. Это включает как депозиты, так и снятие наличных.

Сейчас даже в странах с сильной банковской тайной есть ограничения, в частности в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от налогов. В рамках международных инициатив, таких как CRS и FATCA, государства принимают меры для повышения прозрачности финансовых операций и сотрудничества с налоговыми органами других стран.