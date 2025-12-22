ua en ru
Налоги для криэйторов на OnlyFans: в Налоговой назвали это "мировой практикой"

Понедельник 22 декабря 2025 13:53
Налоги для криэйторов на OnlyFans: в Налоговой назвали это "мировой практикой" Фото: Леся Карнаух (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун, Ростислав Шаправский

Украинские кройеторы контента на платформе OnlyFans, которые получили требования от Налоговой службы по уплате налога, уже выполнили свои обязательства.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

"В данной ситуации состоялся обмен информацией (с налоговыми органами Британии, - ред.) о доходах резидентов Украины, полученных за рубежом. Это является мировой практикой", - отметила она.

Карнаух пояснила, что ГНС получила информацию о доходах украинских резидентов, полученных через эту платформу.

"Это доход, о котором они не заявили, который подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. Мы посмотрели, проверили, выставили им налоговые уведомления решения и сказали, что с суммы этого дохода вам нужно заплатить 18%", - сказала Карнаух.

На этом, по ее словам, функции и задачи ГНС закончились. Все, что касается оценки на предмет наличия криминальных признаков в деяниях лиц, которые получали таким образом доход, находится за пределами компетенции Государственной налоговой службы, убеждена и.о. главы ГНС.

При этом Карнаух уточнила, что криэйторы декларируют и платят налоги только в своем государстве благодаря договору об избежании двойного налогообложения.

"Если ты находишься и проживаешь в Украине и взял эту справку (о резидентстве, - ред.), то однозначно нет двойного налогообложения", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что многие бизнесы пользуются схемой с посылками из-за рубежа, чтобы снижать стоимость товара и получать конкурентное преимущество перед другими. Украинские производители жалуются на эту проблему.

Также сообщалось, что водители сервисов онлайн-такси, в частности Uklon и Uber, которые системно получают доход от перевозок, должны платить налог на доходы физических лиц. Такое налогообложение является частью общего подхода государства к доходам, полученным через цифровые платформы.

