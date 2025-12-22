Налоги для криэйторов на OnlyFans: в Налоговой назвали это "мировой практикой"

Украинские кройеторы контента на платформе OnlyFans, которые получили требования от Налоговой службы по уплате налога, уже выполнили свои обязательства.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

"В данной ситуации состоялся обмен информацией (с налоговыми органами Британии, - ред.) о доходах резидентов Украины, полученных за рубежом. Это является мировой практикой", - отметила она.

Карнаух пояснила, что ГНС получила информацию о доходах украинских резидентов, полученных через эту платформу.

"Это доход, о котором они не заявили, который подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. Мы посмотрели, проверили, выставили им налоговые уведомления решения и сказали, что с суммы этого дохода вам нужно заплатить 18%", - сказала Карнаух.

На этом, по ее словам, функции и задачи ГНС закончились. Все, что касается оценки на предмет наличия криминальных признаков в деяниях лиц, которые получали таким образом доход, находится за пределами компетенции Государственной налоговой службы, убеждена и.о. главы ГНС.

При этом Карнаух уточнила, что криэйторы декларируют и платят налоги только в своем государстве благодаря договору об избежании двойного налогообложения.

"Если ты находишься и проживаешь в Украине и взял эту справку (о резидентстве, - ред.), то однозначно нет двойного налогообложения", - добавила она.