Снижение беспошлинного лимита на посылки: бизнес жалуется на китайский импорт
Многие бизнесы пользуются схемой с посылками из-за рубежа, чтобы снижать стоимость товара и получать конкурентное преимущество перед другими. Украинские производители жалуются на эту проблему.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Комментируя планы правительства по снижению необлагаемого лимита на посылки из-за рубежа со 150 евро, она отметила, что украинский производитель не может конкурировать с китайским, когда тот еще имеет налоговую льготу.
В частности, по ее словам, этот вопрос активно поднимала сеть "Аврора", которая начала отдавать предпочтение товарам украинского производства над импортом.
"Надо смотреть на каждый конкретный кейс и для чего он используется. Если это для обороны, то там должны быть исключения, как в Defense City запустили, как есть в "Дія.City", - сказала глава ГНС.
"Если же люди используют эту схему (с посылками, - ред.), чтобы создавать неконкурентные условия или минимизировать свои доходы, тогда однозначно это должно быть урегулировано на уровне закона", - добавила она.
Она пояснила, что ныне действующая таможенная льгота нужна волонтерам и производителям беспилотных летательных аппаратов, поскольку большое количество запчастей и деталей в Украине не производится.
"Ведется разговор по поводу того, что если стоимость персональной посылки до 45 евро, то она не будет облагаться налогом. Вторая история, что это будет в зоне таможенного контроля. Все импортные посылки проходят таможенный контроль до растаможки. И это будет происходить, скорее всего, путем декларирования на таможне", - сказала собеседница.
Пошлина и НДС для посылок из Китая
Напомним, Правительство и Верховная Рада уже длительное время обсуждают идею налогообложения международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро, которые поступают физическим лицам.
В январе 2025 года депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за рубежа любой стоимости.
Сейчас посылки дороже 150 евро облагаются НДС в размере 20% и пошлиной 10%.
В то же время значительная часть необлагаемых отправлений - это покупки украинцев на китайских онлайн-платформах, в частности Temu и AliExpress. Количество таких заказов в последнее время существенно возросло.
Как пояснил эксперт в комментарии РБК-Украина, импорт товаров из Китая ставит в неравные условия украинских производителей, ведь в их цене заложен НДС. Китайская продукция получает конкурентные преимущества.
Украина планирует перенять европейскую практику, которая предусматривает, что налоги будет платить иностранная онлайн-платформа.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.