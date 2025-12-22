Снижение беспошлинного лимита на посылки: бизнес жалуется на китайский импорт

Многие бизнесы пользуются схемой с посылками из-за рубежа, чтобы снижать стоимость товара и получать конкурентное преимущество перед другими. Украинские производители жалуются на эту проблему.

Комментируя планы правительства по снижению необлагаемого лимита на посылки из-за рубежа со 150 евро, она отметила, что украинский производитель не может конкурировать с китайским, когда тот еще имеет налоговую льготу.

В частности, по ее словам, этот вопрос активно поднимала сеть "Аврора", которая начала отдавать предпочтение товарам украинского производства над импортом.

"Надо смотреть на каждый конкретный кейс и для чего он используется. Если это для обороны, то там должны быть исключения, как в Defense City запустили, как есть в "Дія.City", - сказала глава ГНС.

"Если же люди используют эту схему (с посылками, - ред.), чтобы создавать неконкурентные условия или минимизировать свои доходы, тогда однозначно это должно быть урегулировано на уровне закона", - добавила она.

Она пояснила, что ныне действующая таможенная льгота нужна волонтерам и производителям беспилотных летательных аппаратов, поскольку большое количество запчастей и деталей в Украине не производится.

"Ведется разговор по поводу того, что если стоимость персональной посылки до 45 евро, то она не будет облагаться налогом. Вторая история, что это будет в зоне таможенного контроля. Все импортные посылки проходят таможенный контроль до растаможки. И это будет происходить, скорее всего, путем декларирования на таможне", - сказала собеседница.