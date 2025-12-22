Податки для кріейторів на OnlyFans: у Податковій назвали це "світовою практикою"

Українські крійетори контенту на платформі OnlyFans, які отримали вимоги від Податкової служби щодо сплати податку, вже виконали свої зобов’язання.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух.

"В даній ситуації відбувся обмін інформацією (з податковими органами Британії, - ред.) про доходи резидентів України, отримані за кордоном. Це є світовою практикою", – зазначила вона.

Карнаух пояснила, що ДПС отримала інформацію про доходи українських резидентів, отриманих через цю платформу.

"Це є дохід, про який вони не заявили, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Ми подивилися, перевірили, виставили їм податкові повідомлення рішення і сказали, що з суми цього доходу вам потрібно заплатити 18%", – сказала Карнаух.

На цьому, за її словами, функції і завдання ДПС закінчились. Все, що стосується оцінки на предмет наявності кримінальних ознак в діяннях осіб, які отримували таким чином дохід, знаходиться за межами компетенції Державної податкової служби, переконана в.о. голови ДПС.

При цьому Карнаух уточнила, що кріейтори декларують та сплачують податки тільки в своїй державі завдяки договору про уникнення подвійного оподаткування.

"Якщо ти перебуваєш і проживаєш в Україні і взяв цю довідку (про резидентство, - ред.), то однозначно немає подвійного оподаткування", – додала вона.