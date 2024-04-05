Налоги с замороженных российских активов в ЕС уже работают на Украину

Налоги с доходов от замороженных российских активов, которые платятся в Бельгии, уже работают на Украину.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, которая до недавнего времени занимала пост заместителя министра юстиции.

Налоги платятся Бельгии, поскольку там находится депозитарий Euroclear, в котором размещены активы РФ на 191 млрд евро.

В целом на доходы есть два вида налога. По одному (tax revenue from interest on frozen Russian assets) 1,7 млрд евро уже направлены в украинский фонд на гуманитарные цели.

"Средства не пошли непосредственно Украине, а использовались для поддержки находящихся в Бельгии беженцев. Для этого Бельгии не требовалось решение Евросоюза", - сказала Мудрая.

Второй налог - corporate income tax. Его сумма - 1,28 млрд евро. Из этих денег Бельгия уже предоставила Украине около 200 миллионов евро на закупку оружия.

Доходы от российских активов

Напомним, замглавы Офиса президента Ирина Мудрая сообщила, что Евросоюз сможет начать изъятие доходов от замороженных российских активов в пользу Украины за 2024 год. Сумма составит от 5 до 8 млрд евро, а деньги поступят в следующем году.

Лидеры стран ЕС во время саммита 21 марта обсуждали вопрос направления прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.

Всего же Украина может претендовать на 280 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах мира. В частности, по неофициальной информации 191 млрд евро или 210 млрд долларов из это суммы находится в странах Европы.