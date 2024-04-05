Доходы от российских активов в ЕС могут достичь 8 млрд евро: когда их получит Украина

Евросоюз сможет начать изъятие доходов от замороженных российских активов в пользу Украины за 2024 год. Сумма составит от 5 до 8 млрд евро, а деньги поступят в следующем году.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, которая до недавнего времени занимала пост заместителя министра юстиции.

"Когда обсуждались в Еврокомиссии вопросы передачи сверхприбылей Украине, было принято решение, что это будет возможно, начиная с 2024 года. Соответственно, все доходы, которые к концу этого года будут сгенерированы, можно будет передать Украине, если Евросоюзом будет принято соответствующее законодательство. Мы ожидаем такого решения в ближайшее время", - отметила она.

По ее словам, после введения санкций в 2022 году и замораживания средств РФ в системе Euroclear, за 2022-2023 годы было аккумулировано 5,2 млрд евро доходов, 4,4 млрд - это доходы за 2023 год, 825 млн евро -за 2022 год.

"Эти деньги находятся на отдельном счете, и пока не стоит вопрос о передаче этих средств Украине", - сказала она.

Точный размер объема доходов за 2024 год пока назвать невозможно, поскольку он зависит от сроков погашения ценных бумаг. "Очевидно, на конец 2024 года сумма будет больше, ведь погашений будет больше… Наши ожидания, что они (выплаты доходов – ред.) составят от 5 до 8 млрд евро, в зависимости от того, какая сумма будет погашена в 2024 году", - сказала Мудрая.

Ирина Мудрая до недавнего времени была заместителем министра юстиции и занималась на этом посту вопросами репараций и передачи Украине замороженных российских активов. 30 марта Мудрая была назначена заместителем главы Офиса президента, и на новой должности она продолжит заниматься этими вопросами. (Интервью было записано до смены должности).

Доходы от российских активов

Напомним, замглавы Офиса президента Ирина Мудрая сообщила, что Украина может претендовать на 280 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах мира. В частности, по неофициальной информации 191 млрд евро или 210 млрд долларов из это суммы находится в странах Европы.

Лидеры стран ЕС во время саммита 21 марта обсуждали вопрос направления прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.

По итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС открыли путь к использованию части доходов от замороженных российских активов для финансирования военной техники для Украины. "Мы можем рассчитывать на сбор около 3 млрд евро в 2024 году и аналогичные суммы в последующие годы", - сказала Фон дер Ляйен.