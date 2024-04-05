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Украина может претендовать на 280 млрд долларов российских активов: в каких странах деньги

Украина, Пятница 05 апреля 2024 11:25
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Украина может претендовать на 280 млрд долларов российских активов: в каких странах деньги Фото: Ирина Мудрая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украина может претендовать на 280 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах мира.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила Ирина Мудрая, которая до недавнего времени занимала пост заместителя министра юстиции Украины.

"Речь может идти о 255 млрд евро или 280 млрд долларов. Именно на подобную сумму Украина может претендовать", - сказала она.

В частности, по неофициальной информации 191 млрд евро или 210 млрд долларов из это суммы находится в странах Европы, в США - в пределах 5-8 млрд долларов.

Кроме того, в Японии может быть достаточно значительная доля российских денег - это около 34 млрд долларов (4,5 трлн японских иен).

"Эта сумма заблокирована банком Японии в соответствии с публикацией от 1 марта 2022 года в издании Nikkei, которое специализируется на бизнесе и финансах", - отметила Мудрая.

По ее словам, до полномасштабного вторжения сумма российских активов в различных странах была значительно больше, однако РФ удалось вывести часть средств. "Сумма стала меньше на 50-70 миллиардов долларов. Соответственно эти деньги были выведены заранее, до полномасштабного вторжения", - сказала Мудрая.

Ирина Мудрая до недавнего времени была заместителем министра юстиции и занималась на этом посту вопросами репараций и передачи Украине замороженных российских активов. 30 марта Мудрая была назначена заместителем главы Офиса президента, и на новой должности она продолжит заниматься этими вопросами. (Интервью было записано до смены должности).

Использование замороженных российских активов

Напомним, львиная доля замороженных российских активов находится в Бельгии в депозитарии Euroclear. В ЕС пока не готовы конфисковать эти активы.

Лидеры стран ЕС во время саммита 21 марта обсуждали вопрос направления прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.

По итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС открыли путь к использованию части доходов от замороженных российских активов для финансирования военной техники для Украины. "Мы можем рассчитывать на сбор около 3 млрд евро в 2024 году и аналогичные суммы в последующие годы", - сказала Фон дер Ляйен.

По данным Bloomberg, США поддерживают предложение о выпуске облигаций на 50 млрд долларов для Украины за счет замороженных российских активов.

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