Податки із заморожених російських активів у ЄС вже працюють на Україну

Податки з доходів від заморожених російських активів, що сплачуються у Бельгії, вже працюють на Україну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила заступник голови Офісу президента Ірина Мудра, яка донедавна обіймала посаду заступника міністра юстиції.

Податки сплачуються Бельгії, оскільки там знаходиться депозитарій Euroclear, у якому розміщено активи РФ на 191 млрд євро.

Загалом на доходи є два види податку. По одному (tax revenue from interest on frozen Russian assets) 1,7 млрд євро вже направлено в український фонд на гуманітарні цілі.

"Кошти не пішли безпосередньо Україні, а використовувалися для підтримки біженців, які перебувають у Бельгії. Для цього Бельгії не потрібно рішення Євросоюзу", - сказала Мудра.

Другий податок - corporate income tax. Його сума - 1,28 млрд євро. Із цих грошей Бельгія вже надала Україні близько 200 мільйонів євро на закупівлю зброї.

Доходи від російських активів

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що Євросоюз зможе розпочати вилучення доходів від заморожених російських активів на користь України за 2024 рік. Сума становитиме від 5 до 8 млрд євро, а гроші надійдуть наступного року.

Лідери країн ЄС під час саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.

Загалом Україна може претендувати на 280 млрд доларів російських активів, заморожених у різних країнах світу. Зокрема, за неофіційною інформацією 191 млрд євро або 210 млрд доларів із цієї суми перебуває у країнах Європи.