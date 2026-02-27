RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Налоги и не только. Какие изменения Украина должна внедрить до конца марта по требованиям МВФ

Фото: МВФ выдвинул Украине требования по налоговым изменениям (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Международный валютный фонд в рамках новой программы финансирования требует от Украины принятия ряда налоговых изменений. Дедлайн для Киева - конец марта.

Верховной Раде необходимо принять пакет мер налоговой политики на 2026-27 годы, который будет включать:

  • налогообложение доходов от цифровых платформ (так называемый "налог на OLX");
  • налогообложение международных посылок;
  • с 1 января 2027 года отменяется освобождение от НДС для ФЛП, чей оборот превышает общий порог регистрации плательщика НДС. Рассматривается возможность постепенного повышения порога, однако органы власти обязались удерживать его ниже 4 млн гривен.

Кроме того, из украинского законодательства должны убрать "крайний срок действия" действующего военного сбора в 5% - его действие будет продолжено и после окончания военного положения.

Также украинская власть должна устранить возможности для уклонения от уплаты налогов с помощью системы упрощенного налогообложения, в частности:

  • уточнить определение трудовых отношений;
  • уменьшить случаи скрытого трудоустройства;
  • исключить виды деятельности с высоким риском уклонения от уплаты налогов из упрощенной системы;
  • ограничить возможность менять систему налогообложения на общую для оптимизации налогов;
  • ограничить практику искусственного дробления компаний, чтобы оставаться в пределах квалификационных порогов упрощенной системы.

Законодательные инициативы по ограничению возможностей уклонения от налога на прибыль корпораций должны быть представлены на конец июня 2026 года.

Кроме того, в этом году необходимо разработать законодательство для уменьшения налоговых потерь от уклонения при участии совместных инвестиционных учреждений.

Новая кредитная линия МВФ

Напомним, Украина и МВФ согласовали новую четырехлетнюю программу еще осенью прошлого года. Она стала фундаментом для планирования государственных расходов, в частности после того, как Верховная Рада приняла госбюджет на 2026 год.

Отметим, ранее сообщалось, что МВФ может дать Украине год для принятия необходимых изменений в законодательство. Впоследствии стало известно, что кредитор пошел на уступки - повышения НДС для ФЛП пока не будет, поскольку МВФ смягчил условия.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаНДСМВФ