Налоги и не только. Какие изменения Украина должна внедрить до конца марта по требованиям МВФ

Международный валютный фонд в рамках новой программы финансирования требует от Украины принятия ряда налоговых изменений. Дедлайн для Киева - конец марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МВФ.
Верховной Раде необходимо принять пакет мер налоговой политики на 2026-27 годы, который будет включать:
Кроме того, из украинского законодательства должны убрать "крайний срок действия" действующего военного сбора в 5% - его действие будет продолжено и после окончания военного положения.
Также украинская власть должна устранить возможности для уклонения от уплаты налогов с помощью системы упрощенного налогообложения, в частности:
Законодательные инициативы по ограничению возможностей уклонения от налога на прибыль корпораций должны быть представлены на конец июня 2026 года.
Кроме того, в этом году необходимо разработать законодательство для уменьшения налоговых потерь от уклонения при участии совместных инвестиционных учреждений.
Напомним, Украина и МВФ согласовали новую четырехлетнюю программу еще осенью прошлого года. Она стала фундаментом для планирования государственных расходов, в частности после того, как Верховная Рада приняла госбюджет на 2026 год.
Отметим, ранее сообщалось, что МВФ может дать Украине год для принятия необходимых изменений в законодательство. Впоследствии стало известно, что кредитор пошел на уступки - повышения НДС для ФЛП пока не будет, поскольку МВФ смягчил условия.