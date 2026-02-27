Податки і не тільки. Які зміни Україна має впровадити до кінця березня за вимогами МВФ

Міжнародний валютний фонд в межах нової програми фінансування вимагає від України ухвалення низки податкових змін. Дедлайн для Києва - кінець березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МВФ.
Читайте також: МВФ схвалив кредит для України на 8,1 млрд доларів: Свириденко анонсувала перший транш
Верховній Раді необхідно ухвалити пакет заходів податкової політики на 2026-27 роки, який включатиме:
Крім того, з українського законодавства мають прибрати "крайній термін дії" чинного військового збору у 5% - його дію буде продовжено й після закінчення воєнного стану.
Також українська влада має усунути можливості для ухилення від сплати податків за допомогою системи спрощеного оподаткування, зокрема:
Законодавчі ініціативи щодо обмеження можливостей ухилення від податку на прибуток корпорацій мають бути подані на кінець червня 2026 року.
Крім того, цього року необхідно розробити законодавство для зменшення податкових втрат від ухилення за участі спільних інвестиційних установ.
Нагадаємо, Україна та МВФ погодили нову чотирирічну програму ще восени минулого року. Вона стала фундаментом для планування державних видатків, зокрема після того, як Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що МВФ може дати Україні рік для ухвалення необхідних змін до законодавства. Згодом стало відомо, що кредитор пішов на поступки - підвищення ПДВ для ФОПів поки не буде, оскільки МВФ пом’якшив умови.