Подарунок до Дня незалежності: у Канаді розпочали збір коштів на Bayrarktar для ЗСУ

У Канаді почали збирати кошти для купівлі турецького ударного безпілотника Bayraktar для Збройних сил України. Безпілотник планують передати військовим до Дня незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу U help Ukraine , де йде збір коштів.

"Наші союзники з усього світу в Литві, Україні та Польщі зібрали мільйони доларів за допомогою масових зборів коштів, щоб забезпечити і провести закупівлю відомого дрона Bayraktar. Пора канадців активізуватися і зробити те ж саме", - йдеться в заяві ініціаторів збору.

Волонтери планують зібрати на придбання дрона 5,4 млн доларів.

"За допомогою українсько-канадської громади і всіх, хто підтримує боротьбу України проти тиранії, ми зможемо сприяти реальним фізичним змінам і допомогти нашим героям повернутися додому. Кожен Долар має значення для звільнення України", - йдеться в заяві.