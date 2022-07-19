Подарунок до Дня незалежності: у Канаді розпочали збір коштів на Bayrarktar для ЗСУ
У Канаді почали збирати кошти для купівлі турецького ударного безпілотника Bayraktar для Збройних сил України. Безпілотник планують передати військовим до Дня незалежності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу U help Ukraine, де йде збір коштів.
"Наші союзники з усього світу в Литві, Україні та Польщі зібрали мільйони доларів за допомогою масових зборів коштів, щоб забезпечити і провести закупівлю відомого дрона Bayraktar. Пора канадців активізуватися і зробити те ж саме", - йдеться в заяві ініціаторів збору.
Волонтери планують зібрати на придбання дрона 5,4 млн доларів.
"За допомогою українсько-канадської громади і всіх, хто підтримує боротьбу України проти тиранії, ми зможемо сприяти реальним фізичним змінам і допомогти нашим героям повернутися додому. Кожен Долар має значення для звільнення України", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, в Литві зібрали 5 млн євро на один ударний дрон за 3,5 дні. Тоді Туреччина вирішила передати Україні Bayraktar безкоштовно.
Крім того, самі українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень для фонду Сергія Притули, щоб придбати безпілотники Bayraktar для ЗСУ. І турецька сторона знову вирішила надати їх Україні Безкоштовно.
При цьому в Польщі збір коштів на ударний дрон для ЗСУ триває.