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Подарок ко Дню независимости: в Канаде начали сбор средств на Bayrarktar для ВСУ

Новина українською →
Оттава, Вторник 19 июля 2022 15:39
Подарок ко Дню независимости: в Канаде начали сбор средств на Bayrarktar для ВСУ Фото: в Канаде начали сбор средств на Bayrarktar для ВСУ (armyinform com ua)
Автор: Валерия Полищук

В Канаде начали собирать средства для покупки турецкого ударного беспилотника Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Беспилотник планируют передать военным ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу U help Ukraine, где идет сбор средств.

"Наши союзники со всего мира в Литве, Украине и Польше собрали миллионы долларов с помощью массовых сборов средств, чтобы обеспечить и провести закупку известного дрона Bayraktar. Пора канадцев активизироваться и сделать то же самое", - говорится в заявлении инициаторов сбора.

Волонтеры планируют собрать на приобретение дрона 5,4 млн долларов.

"С помощью украинско-канадской общины и всех, кто поддерживает борьбу Украины против тирании, мы сможем способствовать реальным физическим изменениям и помочь нашим героям вернуться домой. Каждый доллар имеет значение для освобождения Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, в Литве собрали 5 млн евро на один ударный дрон за 3,5 дня. Тогда Турция решила передать Украине Bayraktar бесплатно.

Кроме того, сами украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен для фонда Сергея Притулы, чтобы приобрести беспилотники Bayraktar для ВСУ. И турецкая сторона снова решила предоставить их Украине бесплатно.

При этом в Польше сбор средств на ударный дрон для ВСУ продолжается.

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