Оккупанты продвинулись вблизи Купянска, Покровска и Угледара: карты ISW

В Курской области украинские военные, вероятно, проводят контратакующие действия. Между тем фиксируется незначительное продвижение войск РФ вблизи Купянска, юго-восточнее Покровска и близ Угледара.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет американского Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

28 октября шли бои на главном "украинском плацдарме" в Курской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский источник утверждал, что войска РФ вроде бы продвинулись в Новоивановку, но в ISW не нашли подтверждения.

Также российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что ВСУ осуществили контратаку вблизи Кремяного, Нижнего Клина, Новоивановки, Александрии, Любимовки, Дарьино, Русской Конопельки и Плехово.

Связанный с Кремлем "военкор" рассказал, что заявления российских источников о том, что ВСУ отбили Дарьино - не подтверждены.

28 октября бои продолжались западнее основного "украинского плацдарма" в Глушковском районе, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский блогер утверждал, что ВСУ будто бы неудачно атаковали вблизи Нового Пути, а другой "военкор" рассказывал, что войска РФ не полностью вытеснили украинские силы из этого населенного пункта.

Украинские источники сообщили 28 октября, что ВСУ провели механизированный штурм с использованием не менее трех единиц бронетехники к востоку от Нового Пути.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 27 октября заявил, что войска РФ, ФСБ и Росгвардия якобы отразили атаку "группы лиц", пытавшихся пересечь российско-украинскую границу вблизи Манева Климовского района Брянской области.

А 28 октября в ФСБ выступили с подобным заявлением, назвав участников "диверсионно-разведывательной группой".

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Войска РФ 27 и 28 октября продолжали ограниченные наступательные операции на севере Харьковской области близ Волчанска, но не продвинулись.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что российские оккупанты на севере Харьковской области имеют 3 основные задачи - захватить северную часть Волчанска и продвинуться к Тихому, восстановить контроль над Глубоким и наступать на Липцы, а также "сжать" ВСУ на севере региона, чтобы отвлечь их от усилий в Курской области и Купянском направлении.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 27 и 28 октября, показывают, что войска РФ продвинулись в пределах Колесниковки и юго-западнее Кругляковки.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в районе Песчаного и Степной Новоселовки, в н.п. Загрызовое, к северо-западу от Стельмаховки, в направлении Тернов и в пределах Торского.

Российские оккупанты продолжали наступление в районе Кондрашовки, возле Синовки, Петропавловки, Первомайского, Колесниковки, Кругляковки, Загрызово, Лозового и Вишневого, вблизи Грековки, Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Заречного, Тернов, Торского, возле Серебрянки и Григорьевки.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Ни российские, ни украинские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Северском направлении 28 октября.

28 октября российские оккупанты продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Войска РФ наступали под Часовым Яром, около Орехово-Василовки, Ступочек и Предтечино 27 и 28 октября.

28 октября российские захватчики наступали в районе Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российский "военкор" 28 октября заявил, что путинские войска продвинулись в центре Торецка, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ атаковали под Торецком, вблизи Нью-Йорка, и около Щербиновки 27 и 28 октября.

28 октября российский блогер заявил, что ВСУ совершили контратаку к северу от улицы Свердлова в Торецке.

Войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 27 и 28 октября, показывают, что оккупанты продвинулись к северу от Селидово, в центре Вишневого и вблизи Новодмитровки.

В Минобороны РФ 28 октября заявили о захвате н.п. Цукурино (юго-восточнее Селидово).

Российские "военкоры" заявили 28 октября, что путинские войска продвинулись северо-западнее Вишневого, захватив село, и что войска РФ продвинулись юго-западнее Вишневого и восточнее Кременной Балки, но в ISW не нашли подтверждения.

27 и 28 октября войска РФ продолжали наступление восточнее Покровска в районе Миролюбовки, Луча и Крутого Яра, а такоже юго-восточнее Покровска в районе Селидово, Новодмитровка, Кураховка, Новоселидовка, Цукурино и Вишневого.

Командир роты ВСУ, действовавшей вблизи Селидово, 27 октября заявил, что оккупанты могут "позволить себе" разворачивать 600 военнослужащих в неделю для штурма пехоты в Селидово, и что РФ, похоже, имеет достаточно резервных сил, чтобы постоянно вести штурмы в этом районе.

Представитель украинской бригады, действующей под Селидово, заявил, что войска РФ перебросили личный состав из северного района Покровского направления в район Селидово для поддержки штурма пехоты.

Спикер также заявил, что оккупанты реже наносят артиллерийские удары и предпочитают наносить удары с помощью FPV-дронов.

27 и 28 октября войска РФ продолжали наступательные операции к востоку от Курахово в районе Максимилиановки и в окрестностях самого Курахово, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Угледара. Геолокационные кадры от 25 октября показывают, как ВСУ отбивают российскую усиленную механизированную атаку размером во взвод юго-западнее Елизаветовки.

В ISW отмечают, что это может указывать на то, что войска РФ недавно продвинулись в этот район.

Дополнительные геолокационные кадры от 28 октября показали, как ВСУ отбивают российскую усиленную механизированную атаку размером в роту юго-западнее Екатериновки, и "указывают на то, что российские силы недавно продвинулись в этот район", говорится в отчете.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 28 октября, показывают, что оккупанты продвинулись к северо-востоку от Шахтерского (к северо-западу от Угледара).

Российские источники утверждали, что путинские войска продвинулись поблизости и в пределах Катериновки; Богоявленки, Новоукраинки, Золотой Нивы и в пределах Шахтерского, однако, в ISW не нашли визуального подтверждения.

Российские захватчики продолжали наступать вблизи Екатериновки, Антоновки, возле Богоявленки, Новоукраинки, Шахтерского и Золотой Нивы 27 и 28 октября.

Ни российские, ни украинские источники ISW не сообщали о боях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 28 октября.

"Южная ось"

Ни российские, ни украинские источники не сообщали об атаках на западе Запорожской области 28 октября.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 27 и 28 октября российские оккупанты продолжали атаки на Днепровском направлении, вероятно, в районе левого берега в Херсонской области и островов дельты реки Днепр, говорится в отчете.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 28 октября сообщили, что с начала суток на фронте произошло 134 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины проинформировали, что ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - там российские оккупанты сосредоточивают основные наступательные усилия.