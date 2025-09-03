ua en ru
З початку року 2,5 тисячі споживачів підключили "зелену" генерацію до мереж ДТЕК

Середа 03 вересня 2025 16:35
Фото: до мереж ДТЕК підключилося понад 2,5 тисячі сонячних електростанцій (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

За сім місяців 2025 року до електромереж ДТЕК підключилось понад 2,5 тисячі побутових сонячних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Як розповіли в компанії, за 7 місяців 2025 року набули статус просьюмерів (побутовий споживач, який одночасно виробляє електроенергію та використовує її для власних потреб, – ред.) 2534 мешканці столиці, Київської, Одеської і Дніпропетровської областей, які почали виробляти електроенергію до мереж операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі".

Зазначається, що 94% усіх нових просьюмерів припадає на Київщину – 1570. Це вже на 39 "зелених" клієнтів більше, ніж за весь минулий рік.

Водночас на Дніпропетровщині з початку 2025 року з’явились 444 нових просьюмери, на Одещині – 410, а в столиці – 110 просьюмерів.

Також з січня до серпня поточного року "ДТЕК Мережі"" підключили об’єкти "зеленої" та розподіленої генерації 135 юридичних клієнтів. Серед них три промислових СЕС.

"Кожен новий об’єкт ВДЕ – це внесок у стійкість української енергосистеми в умовах війни. Тому наші енергетики не лише ремонтують мережі після пошкоджень внаслідок бойових дій, а й модернізують енергообладнання. Завдяки цьому електроінфраструктура здатна інтегрувати більшу кількість "зеленої" та розподіленої генерації", – наголосила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання.

