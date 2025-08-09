ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

За полгода ДТЭК инвестировал 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения

Украина, Суббота 09 августа 2025 15:07
UA EN RU
За полгода ДТЭК инвестировал 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения Фото: компания ДТЭК инвестировала 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения за полгода (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В первом полугодии 2025 года компания ДТЭК инвестировала 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Наши энергетики за первые полгода провели ремонты 634 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и почти 3 тыс. других энергообъектов. В первом полугодии 2025 года мы инвестировали почти 2,3 млрд грн в новое строительство, техническое переоснащение и реконструкцию электрических сетей и энергооборудования", - отметила Алина Бондаренко, генеральный директор "ДТЭК Сети".

Отмечается, что за первые полгода энергетики провели 65% от запланированных ремонтов энергообъектов сетей. В частности, они отремонтировали оборудование на более 3,5 тыс. энергообъектов в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях и столице.

Всего с начала 2025 года энергетики модернизировали 3 трансформаторные и 4 распределительные подстанции, построили 7 новых трансформаторных пунктов.

В ДТЭК подчеркнули, что плановые ремонтные работы и инвестиции в модернизацию электросетей направлены на повышение надежности электроснабжения для миллионов клиентов в столице и регионах.

Напомним, в первом полугодии 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал около 4 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, что больше, чем за весь 2024 год.

Добавим, что за шесть месяцев этого года компания ДТЭК уплатила 24,3 млрд грн налогов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Ринат Ахметов
Новости
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН