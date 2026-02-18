Россияне начали транспортировать FPV-дроны "Шахедами": Флеш обратился к украинским защитникам
Российские оккупанты начали использовать "Шахеды" для переноса FPV-дронов. Сейчас этому уже есть подтверждение.
Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш"), сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Читайте также: "Шахеды" эволюционировали: Игнат рассказал об особенностях применения дронов Россией
В заметке Флеш напомнил свое недавнее сообщение, в котором предупреждал, что заводское крепление для переноски FPV на дронах типа "Молния" и "Гербера" является плохим знаком. И сейчас уже есть подтвержденные факты.
"Сегодня есть первое видео подтверждения переноса ФПВ на Шахеде. Уже знаю, что Шахед переносит два FPV", - говорится в сообщении.
На фоне этого советник министра обратился ко всем экипажам зенитных дронов с просьбой обращать внимание на возможное наличие FPV на "Шахедах".
"Я прошу все подразделения ВСУ принять информацию о новых рисках к сведению", - подчеркнул Флеш.
Что происходит в РФ
Напомним, в сентябре 2025 года стало известно, что на обломках одного из "Шахедов" впервые был зафиксирован комплект оборудования для преобразования дрона в FPV-формат.
Также на днях стало известно, что в секторе военных технологий РФ был зафиксирован переход к промышленному выпуску новых боеприпасов для дронов. Таким образом, враг пытается выстроить устойчивую систему снабжения и унификации вооружения.