ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне начали транспортировать FPV-дроны "Шахедами": Флеш обратился к украинским защитникам

Среда 18 февраля 2026 03:16
UA EN RU
Россияне начали транспортировать FPV-дроны "Шахедами": Флеш обратился к украинским защитникам Фото: на "Шахедах" появились крепления для FPV (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты начали использовать "Шахеды" для переноса FPV-дронов. Сейчас этому уже есть подтверждение.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш"), сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Читайте также: "Шахеды" эволюционировали: Игнат рассказал об особенностях применения дронов Россией

В заметке Флеш напомнил свое недавнее сообщение, в котором предупреждал, что заводское крепление для переноски FPV на дронах типа "Молния" и "Гербера" является плохим знаком. И сейчас уже есть подтвержденные факты.

"Сегодня есть первое видео подтверждения переноса ФПВ на Шахеде. Уже знаю, что Шахед переносит два FPV", - говорится в сообщении.

На фоне этого советник министра обратился ко всем экипажам зенитных дронов с просьбой обращать внимание на возможное наличие FPV на "Шахедах".

"Я прошу все подразделения ВСУ принять информацию о новых рисках к сведению", - подчеркнул Флеш.

Что происходит в РФ

Напомним, в сентябре 2025 года стало известно, что на обломках одного из "Шахедов" впервые был зафиксирован комплект оборудования для преобразования дрона в FPV-формат.

Также на днях стало известно, что в секторе военных технологий РФ был зафиксирован переход к промышленному выпуску новых боеприпасов для дронов. Таким образом, враг пытается выстроить устойчивую систему снабжения и унификации вооружения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дрони
Новости
Зеленский поручил поднять в Женеве вопрос личной встречи с Путиным
Зеленский поручил поднять в Женеве вопрос личной встречи с Путиным
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"