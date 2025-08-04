Вблизи Покровска сейчас идут самые тяжелые бои, - ОСГВ "Хортица"

Вблизи Покровска Донецкой области сейчас идут самые тяжелые бои на фронте. Ведь захват этого города является одной из главных целей российских оккупантов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.
"Возле Покровска сейчас идут важнейшие бои, самые тяжелые бои. Вместе с тем, очевидно, что это одна из целей российской кампании. Конечно, трудно, конечно, хотелось бы, чтобы россияне там были остановлены как можно быстрее, но мы все понимаем, что остановить их там - это большая задача со звездочкой", - сказал Трегубов.
В то же время он заверил, что сейчас делается все, чтобы сдержать россиян на этом направлении.
"Хотя будем честны: их там просто очень много. И тактика, которую они там используют - это фактически тактика размена по количеству россиян на метр земли", - отметил спикер.
Он пояснил, что Покровск является основной целью и точкой основного удара россиян уже много кампаний. В частности, он был таким и во время зимней кампании, которая началась в декабре-январе.
"Он таким, в принципе, остается уже несколько лет. По крайней мере в конце 2023-го россияне уже шли в Покровск точно, сейчас мы имеем середину 2025-го. Для них это важный пункт, который дал бы им возможность контроля над центральной Донетчиной. Поэтому, собственно, они все силы бросали туда", - добавил Трегубов.
По его словам, россиян в первую очередь нужно удержать на севере от города.
"Нужно в первую очередь уничтожить как можно больше их личного состава там, чтобы они не могли проводить дальнейшие наступательные действия, чтобы они выдохлись. Сейчас туда все усилия и направлены. Это уже соревнование двух сил - кто осилит", - отметил спикер.
Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты пытаются прорваться в Покровск в Донецкой области, используя тактику "просачивания" малыми группами и отрядами диверсантов. Силы обороны противодействуют этим попыткам.
В конце июля Сырский сообщал, что российская диверсионная группа проникла в Покровск. Силы обороны остановили российские штурмы и зачистили территорию.
По словам украинских военных, вражеские ДРГ уничтожаются еще до приближения к городу. А по данным аналитиков ISW от 31 июля, украинские войска недавно продвинулись в северной Лисовке на Покровском направлении.
Британская разведка считает, что россиянам удалось достичь на этом направлении некоторых успехов. Но цену за это российские войска заплатили просто бешеную.