Вблизи Покровска сейчас идут самые тяжелые бои, - ОСГВ "Хортица"

"Возле Покровска сейчас идут важнейшие бои, самые тяжелые бои. Вместе с тем, очевидно, что это одна из целей российской кампании. Конечно, трудно, конечно, хотелось бы, чтобы россияне там были остановлены как можно быстрее, но мы все понимаем, что остановить их там - это большая задача со звездочкой", - сказал Трегубов.

В то же время он заверил, что сейчас делается все, чтобы сдержать россиян на этом направлении.

"Хотя будем честны: их там просто очень много. И тактика, которую они там используют - это фактически тактика размена по количеству россиян на метр земли", - отметил спикер.

Он пояснил, что Покровск является основной целью и точкой основного удара россиян уже много кампаний. В частности, он был таким и во время зимней кампании, которая началась в декабре-январе.

"Он таким, в принципе, остается уже несколько лет. По крайней мере в конце 2023-го россияне уже шли в Покровск точно, сейчас мы имеем середину 2025-го. Для них это важный пункт, который дал бы им возможность контроля над центральной Донетчиной. Поэтому, собственно, они все силы бросали туда", - добавил Трегубов.

По его словам, россиян в первую очередь нужно удержать на севере от города.

"Нужно в первую очередь уничтожить как можно больше их личного состава там, чтобы они не могли проводить дальнейшие наступательные действия, чтобы они выдохлись. Сейчас туда все усилия и направлены. Это уже соревнование двух сил - кто осилит", - отметил спикер.