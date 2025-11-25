Последствия атаки на Киевскую область: ГСЧС сообщает о разрушенном жилье и пострадавшем ребенке (фото)

В ночь на 25 ноября Киевская область снова пережила масштабную атаку российских сил. Под огнем оказались Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

По данным спасателей, взрывы взрывы были зафиксированы в нескольких населенных пунктах, однако последствия ударов оказались особенно разрушительными для Белой Церкви.

Так, в городе поврежден четырехэтажный жилой дом. В момент атаки в нем находились десятки людей, часть из них пряталась в подвальном помещении, которое использовалось как укрытие.

Спасателям удалось оперативно эвакуировать 46 жителей, среди них дети и пожилые люди. К сожалению, пострадал 14-летний ребенок, которому медики оказывают помощь.

Еще четыре жилых дома разрушены полностью, а обломки поврежденных конструкций продолжают ликвидироваться.

Для поддержки людей, которые остались без жилья, на месте работают команды ГСЧС и Общества Красного Креста. Развернуты палатки для обогрева, пострадавшим предоставляют теплую одежду, горячие напитки и необходимую гуманитарную помощь. Кроме того, работают психологи ГСЧС, которые помогают жителям справиться со стрессом и пережитым шоком.

Спасатели продолжают разбор завалов и фиксацию повреждений в близлежащих домах. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий атаки.