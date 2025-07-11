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"Увидите, что будет": Трамп отреагировал на удар России по роддому в Харькове

Пятница 11 июля 2025 17:57
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"Увидите, что будет": Трамп отреагировал на удар России по роддому в Харькове Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп загадочно отреагировал на удар российской армии по роддому в городе Харьков.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами по дороге в Техас.

Во время общения с прессой возле Белого дома у Трампа спросили, как он относится к сегодняшней российской атаке на роддом.

"Увидите, что будет происходить", - ответил он.

Удар по Харькову

Сегодня, около 05:30 российская армия ударила по Салтовскому району Харькова двумя дронами-камикадзе.

Взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами.

РБК-Украина собрало основную информацию относительно вражеского удара по городу.

Отношение Трампа к Путину и России

Недавно CNN опубликовал аудиозапись, на которой Трамп якобы рассказывает, как в свое время пытался сдержать российского диктатора Владимира Путина от нападения на Украину, угрожая ему "разбомбить Москву к черту".

Вероятно, запись была в период, когда Трамп выдвигал свою кандидатуру на второй президентский срок. Аудио было сделано во время благотворительных мероприятий 2024 года в Нью-Йорке и Флориде. Подробнее о данной записи и заявлении Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.

А вот 3 июля Путин заявил о запланированном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Подробно о чем говорили Трамп и Путин - читайте в материале РБК-Украина.

Также Трамп выразил недовольство атакой России на Украину, во время которой было задействовано более 700 дронов. Он заявил, что гибнут до семи тысяч человек в неделю с обеих сторон. А впоследствии заявил, что недоволен российским диктатором Владимиром Путиным и пригрозил ему сюрпризом.

Более того, Трамп заявил, что сделает важное заявление относительно войны, которую развязала Россия против Украины.

"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - сообщил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Харьков Война в Украине
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