"За грибами... в Румынию": пограничники поймали двух нарушителей на границе

Пограничники на Буковине задержали двух парней, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Свое намерение они пытались замаскировать под "поход по грибы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Как сообщили в ГПСУ, во время мониторинга государственной границы патруль с помощью служебной собаки обнаружил двух мужчин, которые двигались в сторону Румынии. Сначала они объясняли, что якобы поднялись в горы из соседнего села для сбора грибов. Впрочем, впоследствии ребята признались, что на самом деле планировали незаконно пересечь границу, используя онлайн-карты для прокладки маршрута. Пограничники задокументировали попытку нарушения, а молодых людей ожидает ответственность согласно украинскому законодательству.