"За грибами... в Румынию": пограничники поймали двух нарушителей на границе
Пограничники на Буковине задержали двух парней, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Свое намерение они пытались замаскировать под "поход по грибы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Как сообщили в ГПСУ, во время мониторинга государственной границы патруль с помощью служебной собаки обнаружил двух мужчин, которые двигались в сторону Румынии.
Сначала они объясняли, что якобы поднялись в горы из соседнего села для сбора грибов.
Впрочем, впоследствии ребята признались, что на самом деле планировали незаконно пересечь границу, используя онлайн-карты для прокладки маршрута.
Пограничники задокументировали попытку нарушения, а молодых людей ожидает ответственность согласно украинскому законодательству.
Выезд из Украины
Заметим, что в Украине с начала полномасштабного вторжения действует запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Исключения составляют отдельные категории - в частности многодетные родители, лица с инвалидностью или те, кто сопровождает больных родственников. Также разрешается выезд спортсменов, волонтеров и некоторых других групп по специальным решениям.
Несмотря на это, многие мужчины пытаются обойти ограничения и пересечь границу нелегально. Для этого ищут "тропы" в горах, пользуются поддельными документами или вымышленными поводами.
Пограничники регулярно сообщают о задержании таких нарушителей, которые рискуют не только свободой, но и значительными штрафами.
В частности, ранее мы писали, как пограничники в Одесской области разоблачили жителя приграничья, который на лодке организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.
А незадолго до того двое мужчин вблизи Ужгорода пытались нелегально пересечь границу на электросамокатах, их задержали.