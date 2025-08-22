ua en ru
"По гриби… у Румунію": прикордонники зловили двох порушників на кордоні

Румунія, П'ятниця 22 серпня 2025 13:21
"По гриби… у Румунію": прикордонники зловили двох порушників на кордоні Фото: ДПСУ затримали двох молодиків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники на Буковині затримали двох молодиків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Свій намір вони намагалися замаскувати під "похід по гриби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Як повідомили у ДПСУ, під час моніторингу державного кордону патруль за допомогою службового собаки виявив двох чоловіків, які рухалися у бік Румунії.

Спершу вони пояснювали, що нібито піднялися в гори із сусіднього села для збору грибів.

Втім, згодом хлопці зізналися, що насправді планували незаконно перетнути кордон, використовуючи онлайн-карти для прокладання маршруту.

Прикордонники задокументували спробу порушення, а на молодиків очікує відповідальність згідно з українським законодавством.

Виїзд з України

Зауважимо, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення діє заборона на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Винятки становлять окремі категорії - зокрема багатодітні батьки, особи з інвалідністю чи ті, хто супроводжує хворих родичів. Також дозволяється виїзд спортсменів, волонтерів і деяких інших груп за спеціальними рішеннями.

Попри це, чимало чоловіків намагаються обійти обмеження і перетнути кордон нелегально. Для цього шукають "стежки" в горах, користуються підробленими документами чи вигаданими приводами.

Прикордонники регулярно повідомляють про затримання таких порушників, які ризикують не лише свободою, але й значними штрафами.

Зокрема раніше ми писали, як прикордонники в Одеській області викрили жителя прикордоння, який на човні організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії.

А незадовго до того двоє чоловіків поблизу Ужгорода намагались нелегально перетнути кордон на електросамокатах, їх затримали.

Румунія Прикордонна служба
