"По гриби… у Румунію": прикордонники зловили двох порушників на кордоні

Прикордонники на Буковині затримали двох молодиків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Свій намір вони намагалися замаскувати під "похід по гриби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Як повідомили у ДПСУ, під час моніторингу державного кордону патруль за допомогою службового собаки виявив двох чоловіків, які рухалися у бік Румунії. Спершу вони пояснювали, що нібито піднялися в гори із сусіднього села для збору грибів. Втім, згодом хлопці зізналися, що насправді планували незаконно перетнути кордон, використовуючи онлайн-карти для прокладання маршруту. Прикордонники задокументували спробу порушення, а на молодиків очікує відповідальність згідно з українським законодавством.