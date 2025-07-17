Пляжи Одессы открыты: где можно купаться этим летом - перечень всех зон
В Одесской области продолжают открывать пляжи для купального сезона. По состоянию на 17 июля в регионе официально разрешили посещение 32 зон отдыха у моря.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
Какие пляжи открыли
Одесская ОВА согласовала открытие еще трех пляжных участков в Одессе: Red Line, Портофино, Курортный.
Таким образом, всего в области действует 32 официально разрешенные зоны для купания:
- 30 - в городе Одесса,
- 1 - в Черноморске,
- 1 - в поселке Приморское (Измаильский район).
Список пляжей постоянно обновляется после прохождения проверок.
Полный перечень пляжей в Одессе
В частности, в городе действуют такие пляжи:
- Итака,
- Инклюзивный пляж "Безмеж",
- Буфет на Малом Фонтане,
- Гранд Петтин,
- Куба,
- Калетон,
- Муниципальный пляж "Чайка",
- Сигал Бич,
- Муниципальный пляж "Курортный",
- Паблик,
- Андерхилл,
- Либерти,
- Ибица,
- Варадеро,
- Кораблик,
- Киви,
- 5 участков "Соло Бич",
- Кокос,
- Кокос-Курортный,
- 2 зоны между траверсами №14 и №15 на "Золотом берегу",
- Ланжерон,
- Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана),
- Red Line,
- Портофино,
- Курортный.
В ОВА отмечают, что во время воздушной тревоги, шторма (от 2 баллов) или обнаружения подозрительных предметов - пребывание людей у моря строго запрещено.
Напомним, в Киеве официально не открывали пляжный сезон, однако купаться можно. Минздрав сообщает, что по состоянию на конец июня безопасными признаны 10 пляжей в столице и еще 2 - в области. Водоемы проверяют еженедельно. В то же время украинцев призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха.
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