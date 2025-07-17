Пляжи Одессы открыты: где можно купаться этим летом - перечень всех зон

В Одесской области продолжают открывать пляжи для купального сезона. По состоянию на 17 июля в регионе официально разрешили посещение 32 зон отдыха у моря.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера .

В ОВА отмечают, что во время воздушной тревоги, шторма (от 2 баллов) или обнаружения подозрительных предметов - пребывание людей у моря строго запрещено.

Напомним, в Киеве официально не открывали пляжный сезон, однако купаться можно. Минздрав сообщает, что по состоянию на конец июня безопасными признаны 10 пляжей в столице и еще 2 - в области. Водоемы проверяют еженедельно. В то же время украинцев призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха.

Также РБК-Украина рассказывало, какую еду не стоит брать на пляж в жару, чтобы не отравиться.

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