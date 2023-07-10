"Путаются под ногами и сейчас". Данилов пригрозил инициаторам Будапештского меморандума

Инициаторы Будапештского меморандума продолжают предлагать Украине идеи насчет гарантий безопасности. Это может закончится для них статьей о госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что нашей стране сейчас необходимо внимательно наблюдать за возможным предоставлением гарантий безопасности по израильской модели, которая предусматривает предоставление оружия, чтобы "не случилось так, как с меморандумом, который готовили в 1994 году".

"Я хочу обратить внимание, что люди, которые готовили меморандум в 1994 году, они и сейчас под ногами находятся в некоторых процессах и так же предлагают нам определенные вещи. Дорогие друзья, мы очень внимательно отслеживаем все ваши процессы, вам нужно прекратить заниматься этой ерундой. Потому что страна вам этого не простит", - отметил Данилов.

По его словам, если такие люди и дальше будут предлагать Украине какую-то чушь, то это "может закончиться для них очень опасно, 111 статью (о госизмене) никто ни для кого не отменял".

Секретарь СНБО уточнил, что эти люди имеют дипломатический статус. Они пытаются вести переговоры "за спинами украинского народа".

"Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) встречался в США с теми людьми, которые не имеют отношения сейчас к политике в Вашингтоне, но у них есть желание на что-то влиять, с ними общались. Имейте ввиду, что у нас так же есть такие люди, которые делают вид, что они от имени украинского народа могут что-то решать", - добавил чиновник.

Будапештский меморандум

Напомним, Украина, Россия, США и Великобритания в 1994 году подписали Будапештский меморандум, который должен был обеспечить гарантии безопасности нашей стране взамен на полное лишение ядерного оружия.

Страны-подписанты взяли на себя обязанность уважать независимость, суверенитет и границы Украины. Но Россия нарушила эти обещания уже в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, максимальной конкретики в стиле "анти-Будапешт".