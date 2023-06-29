Данилов о саммите в Вильнюсе: ожидаем максимальную конкретику в стиле "анти-Будапешта"

Украина ожидает от июльского саммита НАТО в Вильнюсе максимальной конкретики в стиле "анти-Будапешта". В мире невозможно установить стабильность без решения вопросов безопасности Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу .

Как отметил Данилов, "Будапештский меморандум" 1994 года и Бухарестский саммит НАТО в 2008-м году были последовательными шагами к поощрению российского полномасштабного вторжения на территорию Украины. В то же время третья ошибка может быть уже критической.

"Доказано историей - без решения вопросов безопасности Украины невозможна мировая стабильность. От предстоящего Вильнюсского саммита ожидаем максимальную конкретику в стиле "анти-Будапешта", - добавил Данилов.

Отметим, что Будапештский меморандум это международное соглашение, которое было заключено между Украиной, Британией, США и Россией о предоставлении Киеву гарантий в связи с приобретением неядерного статуса.

Во время Бухарестского саммита НАТО на повестке дня стояли вопросы расширения Альянса, путем присоединения к нему Хорватии, Албании и Македонии, а также присоединение к плану действий по членству в Североатлантическом Альянсе Украины и Грузии.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В прошлом году Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Альянс неоднократно отмечал, что наша страна не присоединится к Альянсу, пока идет война.

Уже 11-12 июля в Вильнюсе пройдет очередной саммит НАТО. Киев со своей стороны ожидает получить от Альянса сигнал и четкий график вступления. Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, приоритетом для Альянса сейчас является помощь Украине для победы в войне.