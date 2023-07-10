"Плутаються під ногами і зараз". Данілов пригрозив ініціаторам Будапештського меморандуму

Ініціатори Будапештського меморандуму продовжують пропонувати Україні ідеї щодо гарантій безпеки. Це може закінчитися для них статтею про держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що нашій країні зараз необхідно уважно спостерігати за можливим наданням гарантій безпеки за ізраїльською моделлю, яка передбачає надання зброї, щоб "не сталося так, як з меморандумом, який готували у 1994 році".

"Я хочу звернути увагу, що люди, які готували меморандум у 1994 році, вони і зараз під ногами перебувають у деяких процесах і так само пропонують нам певні речі. Дорогі друзі, ми дуже уважно відстежуємо всі ваші процеси, вам потрібно припинити займатися цією дурнею. Тому що країна вам цього не пробачить", - зазначив Данілов.

За його словами, якщо такі люди й надалі пропонуватимуть Україні якусь нісенітницю, то це "може закінчитися для них дуже небезпечно, 111 статтю (про держзраду) ніхто ні для кого не скасовував".

Секретар РНБО уточнив, що ці люди мають дипломатичний статус. Вони намагаються вести переговори "за спинами українського народу".

"Лавров (голова МЗС РФ Сергій Лавров - ред.) зустрічався в США з тими людьми, які не мають відношення зараз до політики у Вашингтоні, але мають бажання на щось впливати, з ними спілкувалися. Майте на увазі, що у нас так само є такі люди, які вдають, що вони від імені українського народу можуть щось вирішувати", - додав чиновник.

Будапештський меморандум

Нагадаємо, Україна, Росія, США та Велика Британія 1994 року підписали Будапештський меморандум, який мав забезпечити гарантії безпеки нашій країні замість повного позбавлення ядерної зброї.

Країни-підписанти взяли на себе обов'язок поважати незалежність, суверенітет та кордони України. Але Росія порушила ці обіцянки вже у 2014 році, коли окупувала Крим та частини Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, максимальної конкретики у стилі "анти-Будапешт".