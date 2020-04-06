Плівки з братом Єрмака: СБУ об'єднала дві кримінальні справи проти Лероса

Служба безпеки України об'єднала два кримінальні провадження проти народного депутата Гео Лероса щодо відеозаписів брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака. Про це повідомив у Facebook адвокат нардепа Масі Найєм.

Він зазначив, що у понеділок, 6 квітня, Лерос з'явився на допит до СБУ.

"Сьогодні Гео Лерос з'явився на допит до СБУ. Кримінальне провадження №22020000000000065, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Під час допиту було повідомлено, що дане кримінальне провадження об'єднали із кримінальним провадженням за №22020000000000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ККУ (шахрайство)", - поінформував захисник.

Найєм у звязку з цим клопотав про перенесення допиту.

Адвокат підкреслює, що Лерос є викривачем і не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень.

"Викривач має право давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати. Гео на цей час не відмовляється давати свідчення. Але нам не зрозуміла логіка (назвемо це так), за якою і СБУ і ДБР викликають на допит у справі з однією кваліфікацією, а потім об’єднують, додаючи синхронно ст. 190 ККУ", - додав захисник.

Нагадаємо, Лерос прийшов на допит до Державного бюро розслідувань 3 квітня у справі з відеозаписами брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака. Зазначалося, що на місці нардепу та його захиснику повідомили про об'єднання кримінальних проваджень.

Як писало РБК-Україна, в ОП відреагували на скандал навколо брата керівника ОП Дениса Єрмака. Підкреслювалося, що всі факти, викладені у так званих "плівках Лероса" повинні бути перевірені. Разом з тим глава держави Володимир Зеленський чекає встановлення джерела появи скандальних записів.

Так, раніше Лерос опублікував відеозаписи нібито з Денисом Єрмаком - братом керівника ОП Андрія Єрмака. На записах людина, схожа на Дениса Єрмака, обговорює з невстановленими особами призначення на різні державні посади.

Керівник ОП спростував правдивість відеозаписів і звернувся у правоохоронні органи. Зокрема, ДБР почало розслідування відразу за чотирма статтями.