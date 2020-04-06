Пленки с братом Ермака: СБУ объединила два уголовных дела против Лероса

Служба безопасности Украины объединила два уголовных производства против народного депутата Гео Лероса по видеозаписям брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака. Об этом сообщил в Facebook адвокат нардепа Маси Найем.

Он отметил, что в понедельник, 6 апреля, Лерос явился на допрос в СБУ.

"Сегодня Гео Лерос явился на допрос в СБУ. Уголовное производство №22020000000000065, открытое по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Во время допроса было сообщено, что данное уголовное производство объединили с уголовным производством по №22020000000000066 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК (мошенничество)", - сообщил защитник.

Найем в связи с этим ходатайствовал о переносе допроса.

Адвокат подчеркивает, что Лерос является обличителем и не несет юридической ответственности за сообщение о возможных фактах коррупционных правонарушений.

"Обличитель имеет право давать объяснения, показания или отказаться их давать. Гео в настоящее время не отказывается давать показания. Но нам не понятна логика (назовем это так), по которой и СБУ и ГБР вызывают на допрос по делу с одной квалификацией, а затем объединяют, добавляя синхронно ст. 190 УК", - добавил защитник.

Напомним, Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований 3 апреля в деле с видеозаписями брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака. Отмечалось, что на месте нардепу и его защитнику сообщили об объединении уголовных производств.

Как писало РБК-Украина, в ОП отреагировали на скандал вокруг брата руководителя ОП Дениса Ермака. Подчеркивалось, что все факты, изложенные в так называемых "пленках Лероса" должны быть проверены. Вместе с тем глава государства Владимир Зеленский ждет установления источника появления скандальных записей.

Так, ранее Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака. На записях человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.

Руководитель ОП опроверг правдивость видеозаписей и обратился в правоохранительные органы. В частности, ГБР начало расследование сразу по четырем статьям.