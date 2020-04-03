Лерос прийшов на допит до ДБР у справі про плівки з братом Єрмака

Фото: Гео Лерос (facebook.com/MasiNayyem)

Захист нардепа клопотав про перенесення допиту через об'єднання кримінальних справ

Депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Гео Лерос прийшов на допит до Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 3 квітня, у справі з відеозаписами брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака. Про це повідомляє його захисник Масі Найєм у своєму Facebook.

Він підкреслив, що на місці їм повідомили про об'єднання кримінальних проваджень.

"Щодо допиту народного депутата України Гео Лероса в Державне бюро розслідувань. Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 ККУ. Так було вказано в повістці. По факту нам повідомили, що вчора об‘єднали кримінальні провадження і тому додали наступні статті: 328, 344 та ч. 2 ст. 190 ККУ", - зазначив Найєм.

За його словами, допит розпочався, і під час нього захист заявив клопотання про перенесення допиту на підставі ст. 135 КПКУ.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на скандал навколо брата керівника ОП Дениса Єрмака. Підкреслювалося, що всі факти, викладені у так званих "плівках Лероса" повинні бути перевірені. Разом з тим Зеленський чекає встановлення джерела появи скандальних записів.

Як писало РБК-Україна, раніше Лерос опублікував відеозаписи нібито з Денисом Єрмаком - братом керівника ОП Андрія Єрмака. На записах, людина, схожа на Дениса Єрмака, обговорює з невстановленими особами призначення на різні державні посади.

Керівник ОП спростував правдивість відеозаписів і звернувся у правоохоронні органи. Зокрема, ДБР почало розслідування відразу за чотирма статтями.