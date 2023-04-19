Племянник Кеннеди анонсировал свое участие в президентских выборах США
Юрист Роберт Ф. Кеннеди-младший официально объявил о своем участии в выборах президента США в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
69-летний Кеннеди-младший - сын убитого сенатора Роберта Ф. Кеннеди и племянник президента Джона Ф. Кеннеди, который также погиб в результате покушения.
Как отмечает издание, он анонсировал участие в выборах в бальном зале бостонского отеля Park Plaza, который был освещен красными, белыми и синими огнями, на фоне американских флагов, патриотических бантов и надписей.
Кеннеди намерен соперничать с явным фаворитом, действующим президентом США Джо Байденом на праймериз, в ходе которых выберут единого кандидата на выборы от Демократической партии.
В издании добавляют, что Кеннеди известен своей антивакцинаторской позицией. Он доказывал, что прививки от COVID-19 якобы могут вызывать аутизм. Из-за этого кандидат в президенты находится в плохих отношениях с отдельными членами своей семьи.
Стоит заметить, что выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Байден решил баллотироваться на второй срок.
Также мы писали, что еще 6 апреля стало известно о том, что Кеннеди подал документы на участие в выборах президента.
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