Племянник Кеннеди будет баллотироваться в президенты США

Юрист Роберт Ф. Кеннеди-младший будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Он станет вторым кандидатом от демократов, который бросит вызов президенту Джо Байдену в его ожидаемой кампании по переизбранию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

69-летний Кеннеди-младший - сын убитого сенатора Роберта Ф. Кеннеди и племянник президента Джона Ф. Кеннеди, который также погиб в результате покушения.

Накануне он подал документы в Федеральную избирательную комиссию.

Кеннеди - юрист по образованию - известен как ярый защитник окружающей среды и противник вакцинации. В 2021 году администрация Instagram удалила его аккаунт, объяснив это тем, что там "неоднократное распространялись ложные утверждения".

В прошлом месяце Кеннеди намекнул на свои президентские амбиции, написав в Twitter просьбу о помощи в принятии решения о том, стоит ли ему баллотироваться в президенты.

Отметим, что для выбора кандидата в президенты Демократическая и Республиканская партии проводят свои собственные внутренние выборы, праймериз.

Напомним, ранее бывший губернатор Арканзаса Аса Гатчинсон объявил о намерении баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

Кроме того, согласно опросу, более половины республиканцев готовы поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, несмотря на намерение властей предъявить ему обвинение.

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