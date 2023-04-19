Племінник Кеннеді анонсував свою участь у президентських виборах США

Юрист Роберт Ф. Кеннеді-молодший офіційно оголосив про свою участь у виборах президента США у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

69-річний Кеннеді-молодший - син убитого сенатора Роберта Ф. Кеннеді та племінник президента Джона Ф. Кеннеді, який також загинув внаслідок замаху.

Як зазначає видання, він анонсував участь у виборах у бальному залі бостонського готелю Park Plaza, який був висвітлений червоними, білими та синіми вогнями, на тлі американських прапорів, патріотичних бантів та написів.

Кеннеді має намір змагатися з явним фаворитом, чинним президентом США Джо Байденом на праймеріз, під час яких оберуть єдиного кандидата на вибори від Демократичної партії.

У виданні додають, що Кеннеді відомий своєю антивакцинаторською позицією. Він доводив, що щеплення від COVID-19 нібито можуть спричинити аутизм. Через це кандидат у президенти перебуває у поганих стосунках з окремими членами своєї сім'ї.

Варто зауважити, що вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.