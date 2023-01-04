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Плавала возле пляжа. В Одесской области уничтожили морскую мину

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Одесса, Среда 04 января 2023 16:49
Плавала возле пляжа. В Одесской области уничтожили морскую мину Иллюстративное фото: в Одесской области уничтожили морскую мину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 4 января, в Одесской области уничтожили очередную морскую мину. Ее обнаружили возле одного из пляжей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

По данным ВМС, противокорабельная мина дрейфовала в прибрежных водах, в нескольких метрах от одного из пляжей Одесской области. Про находку сразу сообщили военным.

"Взрывоопасный предмет оперативно обезврежен силами группы разминирования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - отмечают военные.

Напомним, вчера, 3 января, в Одесской области Силы обороны тоже обнаружили и ликвидировали очередную морскую мину, которая дрейфовала к берегу.

Также мы писали, что 10 декабря военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.

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