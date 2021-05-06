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Платили "податки" бойовикам: СБУ блокувала пасажирські перевезення з ОРДЛО

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 11:46
Платили "податки" бойовикам: СБУ блокувала пасажирські перевезення з ОРДЛО Фото: СБУ блокувала незаконні перевезення в ОРДЛО (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала підпільні пасажирські перевезення з території ОРДЛО до Харківської й Дніпропетровської областей. Частину грошей від нелегального бізнесу зловмисники сплачували до "бюджету" незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Для перевезення пасажирів організатори протиправної діяльності використовували "маршрут" через територію РФ і тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону.

Згідно з отриманими даними організатором є мешканець Макіївки Донецької області, який для організації нелегальних перевезень використовував два власні мікроавтобуси. Щомісяця здійснювалися до п’яти рейсових поїздок.

Правоохоронці викрили мікроавтобуси у пункті пропуску "Гоптівка". Наразі одного із зловмисників затримали, йому повідомили про підозру.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше СБУ викрила пособника терористів, який постачав бойовикам автомобілі.

РБК-Україна писало, що СБУ викрила схему, за якою поставляли продукцію до ОРДЛО на загальну суму понад 32 мільйони гривень.

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