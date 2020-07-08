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СБУ викрила низку компаній на допомозі "Л/ДНР"

Середа 08 липня 2020 оновлено 12:12
СБУ викрила низку компаній на допомозі "Л/ДНР"
Фото: склад експортерів (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх фігурантів справи

Служба безпеки України викрила схему, за якою поставляли продукцію до ОРДЛО на загальну суму понад 32 мільйони гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Як повідомляється, низка компаній за схемою "прихованого транзиту" відвантажували на адреси підставних іноземних фірм сільгосппродукцію, товари легкої та харчової промисловості, підакцизну продукцію та побутову хімію. Однак після перетину державного кордону ці товари незаконно потрапляли до окупованих територій.

Крім того, правоохоронці за місцями проживання фігурантів справи, а також в офісах та на складах експортерів вилучили комп`ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та чорнові записи із даними про нелегальний транзит товарів.

СБУ викрила низку компаній на допомозі &quot;Л/ДНР&quot;

Фото: склад експортерів (ssu.gov.ua)

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх фігурантів незаконної доставки продукції до ОРДЛО.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала схему роботи псевдооператорів мобільного зв’язку в ОРДЛО.

Також раніше повідомлялося, що у Харківській та Київській областях група займалася виготовленням і реалізацією підроблених дипломів про вищу освіту українських ВНЗ для бойовиків "ДНР".

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