Платили "налоги" боевикам: СБУ блокировала пассажирские перевозки из ОРДЛО

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала подпольные пассажирские перевозки с территории ОРДЛО в Харьковскую и Днепропетровскую области. Часть денег от нелегального бизнеса злоумышленники платили в "бюджет" незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Для перевозки пассажиров организаторы противоправной деятельности использовали "маршрут" через территорию РФ и временно неподконтрольные участки госграницы.

Согласно полученным данным организатором является житель Макеевки Донецкой области, который для организации нелегальных перевозок использовал два собственных микроавтобуса. Ежемесячно совершались до пяти рейсовых поездок.

Правоохранители разоблачили микроавтобусы в пункте пропуска "Гоптовка". Сейчас одного из злоумышленников задержали, ему сообщили о подозрении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.