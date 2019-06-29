СБУ викрила пособника терористів, який постачав бойовикам автомобілі

Ілюстративне фото (УНІАН)

Чоловік возив з Європи машини транзитом через Росію та продавав в ОРДЛО

Служба безпеки України блокувала нелегальний канал постачання автомобілів із Європи терористам в окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

З'ясувалося, що починаючи з 2016 року мешканець ОРДЛО купував на території ЄС вантажні автомобілі, які реєстрував на території України. Потім під виглядом надання послуг з перевезення вантажів він переправляв машини транзитом через Російську Федерацію замовникам на тимчасово окуповані території.

"Співробітники СБУ встановили, що "перевізник" сплачував російській окупаційній адміністрації від 2 до 5% вартості при реєстрації ввезених вантажівок в ОРДЛО. За час існування протиправного механізму зловмисник переправив понад 20 вантажних автомобілів загальною вартістю майже 13 млн гривень", - зазначили в СБУ.

Чоловіка затримали під час чергової спроби вивезення вантажівки через державний кордон України. Наразі затриманому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 ККУ. Також накладено заборону на вивезення транспортного засобу з території країни та його відчуження.

Нагадаємо, нещодавно українська військова розвідка виявила, що російські окупаційні адміністрації на окупованому Донбасі шукають додаткові "мобілізаційні ресурси" на тимчасово окупованій території в ОРДЛО для укомплектування незаконних збройних формувань. Також на Донбасі готуються провести перепис населення.