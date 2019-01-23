Платформа для запровадження верифікації держвиплат готова на 95%, - Мінфін

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Комітет ВР розглянув урядовий законопроект про верифікацію та моніторинг держвиплат

Представник Міністерства фінансів Сергій Авраменко у ході засідання комітету Верховної ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення заявив, що платформа для запровадження верифікації державних виплат на сферу соціального захисту українців готова на 95%. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, у ході засідання було розглянуто урядовий законопроект "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".

Представник Мінфіну зазначив, що даний проект спрямований на законодавче врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації держвиплат в Україні, що сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення, підвищенню адресності держвиплат, оптимізації бюджетних видатків.

"Сергій Авраменко запевнив присутніх у тому, що платформа для запровадження верифікації державних виплат підготовлена на 95%", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, уряд пропонує Раді врегулювати правові та організаційні засади проведення верифікації та підвищити ефективність державних виплат.

Зазначимо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що Кабмін не пізніше 23 січня може прийняти рішення для виплати житлових субсидій готівкою. За словами міністра, в Україні монетизація субсидій охопить усіх одержувачів у жовтні 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 27 грудня 2018 року Кабінет міністрів України схвалив поетапний старт монетизації субсидій з 1 січня 2019 року, а також визначив уповноважений банк для реалізації цього механізму.