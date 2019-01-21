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Кабмин на этой неделе может утвердить выплату субсидий наличными

Новости » Энергетика    21.01.2019 - 10:36
Кабмин на этой неделе может утвердить выплату субсидий наличными
Фото: Андрей Рева (kmu.gov.ua)

Украинцам с марта начнут выплачивать субсидии в наличной форме

Кабинет министров Украины не позднее 23 января может принять решение для выплаты жилищных субсидий наличными средствами. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По словам Ревы, в правительстве прорабатывают соответствующее постановление Кабинета министров, которое урегулирует выплату субсидий наличными.

"Думаю, оно будет принято не позже 23 января. Времени, чтобы раскачиваться, нет. К марту мы будем готовы и сможем выплачивать людям субсидии деньгами на руки", - отметил он.

Напомним, ранее Рева заявил, что украинцы с марта будут получать жилищные субсидии наличными деньгами. По его словам, 11 января прошло совещание у президента, на котором было принято политическое решение о выплатах тем, кому субсидия назначена с октября.

"Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", - добавил он.

Отметим, с 1 января 2019 года в Украине начался первый этап монетизации субсидий.

 

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