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Правительство предлагает урегулировать верификацию соцвыплат

Новости » Финансы    16.01.2019 - 15:17
Правительство предлагает урегулировать верификацию соцвыплат
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Кабмин поддержал проект Минфина по выявлению нецелевых выплат

Кабинет министров Украины предлагает урегулировать правовые и организационные основы проведения верификации и повысить эффективность государственных выплат. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, с 2016 года Министерство финансов проводит комплексный мониторинг и анализ государственных расходов на социальную поддержку населения. В тоже время, исходя из международного опыта, не по адресу может распределяться до 30% средств, предусмотренных на соцвыплаты.

В ведомстве также отмечают, что после упрощения порядка оформления субсидий (из перечня документов достаточно подать только заявление и декларацию о доходах) появились риски злоупотреблений. Именно верификация должна выявить нецелевые выплаты.

В прошлом году Минфин подал 7,5 млн рекомендаций по проверке 6 млн получателей социальной помощи. Благодаря верификации в 2017-2018 годах удалось предотвратить нецелевое  использование не  менее 14 млрд гривен.

 

Фото: законопроект о верификации выплат

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин возобновил верификацию льгот и субсидий.

До этого Конституционный суд постановил, что Минфин не может получать персональные данные получателей соцвыплат без разрешения.

 

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