Кабмин одобрил старт монетизации субсидий

Фото: Владимир Гройсман и Андрей Рева (УНИАН)

Монетизация субсидий стартует с 1 января и будет проходить через "Ощадбанк"

Кабинет министров Украины одобрил поэтапный старт монетизации субсидий с 1 января 2019 года, а также определил уполномоченный банк для реализации этого механизма. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, сегодня в рамках рассмотрения вопросов монетизации субсидий внесли изменения в ряд постановлений для реализации реформы энергетического сектора через механизм монетизации в части стимулирования экономного потребления услуг ЖКХ. Также сообщается, что выплата сэкономленной части субсидии виплпбудет проводиться по итогам отопительного периода. На монетизацию с 1 января смогут рассчитывать те, кто впервые подаст документы на субсидию.

Кроме того, уполномоченным банком для монетизации определили "Ощадбанк". В правительстве также обращают внимание на то, что с 1 мая 2019 года назначение субсидий тем, кто получал такую субсидию на протяжении отопительного сезона 2018/19 не в денежной форме, осуществляется только после подачи новых заявлений и деклараций.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине в следующем году 100% субсидий будут монетизированы.

До этого министр социальной политики Андрей Рева отметил, что монетизация предусматривает выплату всей суммы сэкономленной субсидии.