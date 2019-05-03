Платіжний баланс у першому кварталі зведений з профіцитом

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Профіцит досягнутий завдяки надходженням за фінансовим рахунком

У березні 2019 року додатне сальдо платіжного балансу України склало 0,7 млрд доларів, за перший квартал - 0,3 млрд доларів. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (квітень 2019 року).

Як зазначається в огляді, у березні дефіцит поточного рахунку очікувано розширився порівняно з лютим (до 0,7 млрд доларів) на тлі планових виплат відсотків за реструктуризованими ОЗДП. За перші три місяці дефіцит становив 0,4 млрд доларів.

Водночас від’ємне сальдо торгівлі товарами в березні звузилося до 0,8 млрд доларів. Експорт товарів зростав стійкими темпами (7,1% р/р) завдяки значним обсягам поставок зернових культур та відновленню зростання експорту окремих видів металургійної продукції. Зростання імпорту сповільнилося (до 6,7% р/р) через стрімке зниження темпів зростання імпорту наземних транспортних засобів на тлі завершення в лютому пільгового режиму розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією та подальше зниження енергетичного імпорту як за рахунок цін, так і фізичних обсягів.

Надходження за фінансовим рахунком у березні (1,3 млрд доларів) значно перевищили дефіцит поточного рахунку та були забезпечені державним сектором. Серед джерел припливу капіталу до державного сектору були отримання фінансування під гарантії Світового банку (0,6 млрд доларів), дорозміщення державних боргових цінних паперів (0,4 млрд доларів) та інвестиції нерезидентів у гривневі ОВДП (0,3 млрд доларів), повідомили в НБУ.

Чисті залучення приватного сектору були близькими до нуля через значні виплати за єврооблігаціями банківського та реального секторів, зазначається в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, платіжний баланс України у 2018 році зведено з профіцитом 2,9 млрд доларів.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій під час виступу у Верховній раді 17 січня заявив, що Україна у 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.