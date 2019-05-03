Платежный баланс в первом квартале сведен с профицитом

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Профицит достигнут благодаря поступлениям по финансовому счету

В марте 2019 года положительное сальдо платежного баланса Украины составило 0,7 млрд долларов, за первый квартал - 0,3 млрд долларов. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (апрель 2019 года).

Как отмечается в обзоре, в марте дефицит текущего счета ожидаемо расширился по сравнению с февралем (до 0,7 млрд долларов) на фоне плановых выплат процентов по реструктуризированным ОВГЗ. За первые три месяца дефицит составил 0,4 млрд долларов.

В то же время отрицательное сальдо торговли товарами в марте сузилось до 0,8 млрд долларов. Экспорт товаров рос устойчивыми темпами (7,1% г/г) благодаря значительным объемам поставок зерновых культур и возобновлению роста экспорта отдельных видов металлургической продукции. Рост импорта замедлился (до 6,7% г/г) в связи со стремительным снижением темпов роста импорта наземных транспортных средств на фоне завершения в феврале льготного режима растаможки автомобилей с иностранной регистрацией и дальнейшего снижения энергетического импорта как за счет цен, так и физических объемов.

Поступления по финансовому счету в марте (1,3 млрд долларов) значительно превысили дефицит текущего счета и были обеспечены государственным сектором. Среди источников притока капитала в государственный сектор были получение финансирования под гарантии Всемирного банка (0,6 млрд долларов), доразмещение государственных долговых ценных бумаг (0,4 млрд долларов) и инвестиции нерезидентов в гривневые ОВГЗ (0,3 млрд долларов), сообщили в НБУ.

Чистые привлечения частного сектора были близки к нулю в связи со значительными выплатами по еврооблигациям банковского и реального секторов, отмечается в обзоре.

Как сообщало РБК-Украина, платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом 2,9 млрд долларов.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий во время выступления в Верховной раде 17 января заявил, что Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.