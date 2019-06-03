Платежный баланс в апреле сведен с небольшим дефицитом

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В апреле наблюдалось увеличение закупок энергоносителей и замедление роста экспорта

В апреле 2019 года отрицательное сальдо платежного баланса Украины составило 45 млн долларов, за первые четыре месяца года зафиксирован профицит 284 млрд долларов. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (май 2019 года).

Как отметили в НБУ, в апреле сальдо текущего счета было близким к нулю (дефицит составил 8 млн долларов по сравнению с 564 млн долларов в марте).

"Улучшение состояния текущего счета в апреле и октябре является традиционным явлением с 2015 года из-за графика обслуживания реструктуризированного внешнего долга (платежи приходятся на март и сентябрь)", - говорится в обзоре.

Результат апреля текущего года, однако, был хуже предыдущего, из-за расширения дефицита торговли товарами до 933 млн долларов. В свою очередь, увеличение отрицательного сальдо торговли обусловлено существенным наращиванием закупок энергоносителей и замедлением роста экспорта.

В апреле сальдо финансового счета также было близким к нулю (чистый отток капитала составил 38 млн долларов). Дальнейшее наращивание инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ обеспечило приток капитала государственного сектора (0,6 млрд долларов). Это практически нивелировало чистый отток по операциям частного сектора (0,6 млрд долларов), вызванный, прежде всего, плановыми выплатами по еврооблигациям банковского сектора.

По данным НБУ, в апреле приток прямых иностранных инвестиций составил 290 млрд долларов, львиная доля которого (68%) была направлена к акционерного капитала реального сектора, прежде всего предприятий добывающей промышленности.

Как сообщало РБК-Украина, платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом 2,9 млрд долларов.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий во время выступления в Верховной раде 17 января заявил, что Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.