Главная » Новости » Война в Украине

Планировал поджечь Институт национальной памяти: СБУ задержала агента ФСБ в Киеве

Киев, Пятница 24 октября 2025 10:59
Планировал поджечь Институт национальной памяти: СБУ задержала агента ФСБ в Киеве Фото: СБУ задержала агента ФСБ в Киеве (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

СБУ и Нацполиция предотвратили новую попытку российских спецслужб дестабилизировать Киев. В центре столицы задержан агент ФСБ, который планировал поджечь здание Института национальной памяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция сорвали новую попытку оккупантов расшатать внутреннюю обстановку в столице Украины.

По результатам действий на опережение в центре Киева задержан агент ФСБ, который по заданию врага пытался поджечь здание Института национальной памяти.

Для совершения преступления фигурант приобрел 5-литровую бутылку с бензином, с которой планировал незаметно попасть на территорию госучреждения в темное время суток. Затем по инструкции российской спецслужбы он должен был вылить горючее на окно здания, поджечь его и зафиксировать возгорание на телефонную камеру.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать это видео для проведения специальных информационных операций о якобы наличии прокремлевского подполья в Киеве.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и сорвали их. Агента РФ задержали в хостеле возле Института, где он поселился, чтобы провести доразведку возле правительственного учреждения и выбрать "удобный" момент для поджога.

Как установило расследование, исполнителем заказа ФСБ оказался 20-летний житель Винницы, который попал в поле зрения оккупантов во время поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.

После вербовки он сначала выполнил "контрольное" задание: с помощью зажигательной смеси уничтожил в родном городе мультивен Сил обороны.

Впоследствии ФСБ отправила агента в Киев, где его и задержала СБУ.

Обыски у агента ФСБ

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно в Украине задержали еще трех агентов Кремля, которые работали с ФСБ России и "сливали" информацию о защитниках.

Кроме этого, в Харьковской области задержали российского агента, который готовил подрыв авто ВСУ. Как известно, мужчина хотел сделать это с помощью самодельной взрывчатки.

