Планував підпалити Інститут національної пам’яті: СБУ затримала агента ФСБ у Києві

СБУ та Нацполіція запобігли новій спробі російських спецслужб дестабілізувати Київ. У центрі столиці затримано агента ФСБ, який планував підпалити будівлю Інституту національної пам’яті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали нову спробу окупантів розхитати внутрішню обстановку в столиці України.

За результатами дій на випередження у центрі Києва затримано агента ФСБ, який за завданням ворога намагався підпалити будівлю Інституту національної пам’яті.

Для вчинення злочину фігурант придбав 5-літрову пляшку з бензином, з якою планував непомітно потрапити на територію держустанови у темну пору доби. Потім за інструкцією російської спецслужби він мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на телефонну камеру.

За наявними даними, окупанти планували використати це відео для проведення спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність прокремлівського підпілля у Києві.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та зірвали їх. Агента РФ затримано у хостелі поблизу Інституту, де він оселився, щоб провести дорозвідку біля урядової установи та обрати «зручний» момент для підпалу.

Як встановило розслідування, виконавцем замовлення ФСБ виявився 20-річний житель Вінниці, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку "легких заробітків" у Telegram-каналах.

Після вербування він спочатку виконав "контрольне" завдання: за допомогою запалювальної суміші знищив у рідному місті мультівен Сил оборони.

Згодом ФСБ відрядила агента до Києва, де його і затримала СБУ.

Обшуки в агента ФСБ

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на РФ.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.