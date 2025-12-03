Россияне должны понять, что поток оружия в Украину не прекратится, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что самое эффективное давление на Россию - это непрерывные поставки вооружений в Украину и строгие экономические санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рютте перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

"Лучший способ оказать давление на россиян - делать две вещи. Первое - убедиться, что они понимают: поток оружия в Украину не прекратится",- заявил Марк Рютте.

США, вместе с поддержкой Канады и Европы, уже присылают критически важное оборудование, а Европа и Канада также работают отдельно для поддержки обороноспособности Украины.

"Второй шаг - убедиться, что экономические санкции действительно влияют на российскую экономику. США и Европа работают вместе, чтобы иметь максимальное влияние через санкции", - добавил он.

Генсек убежден, что такая двойная стратегия позволит "изменить расчеты Путина" и ускорить конец войны.

Оружие для Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Запад активно поставляет Украине вооружение, включая артиллерию, бронетехнику, дроны и современные противотанковые системы.

США, Европа и Канада не только финансируют эти поставки, но и координируют их между собой, чтобы обеспечить постоянную поддержку украинской армии и компенсировать потери на фронте.

Поставки оружия стали критическим фактором, который позволяет Украине успешно оборонять свои территории и укреплять позиции на ключевых направлениях.

Кроме материальной помощи, страны Запада предоставляют также обучение и логистическую поддержку, что повышает эффективность использования вооружения.

Эта комплексная поддержка создает основу для стратегии Запада: сочетание военной помощи и санкций, чтобы давить на Кремль и ускорить завершение войны.