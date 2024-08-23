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Планы на производство в Польше корейских танков K2 под вопросом. СМИ узнали причину

Варшава, Пятница 23 августа 2024 10:47
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Планы на производство в Польше корейских танков K2 под вопросом. СМИ узнали причину Фото: Планы Польши и Южной Кореи на производство танков K2 под вопросом (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Планы Польши и Южной Кореи по производству танков K2 срываются. В частности, производство под вопросом из-за отсутствия согласия между потенциальными подрядчиками и способов финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что соглашение между Польшей и Южной Кореей должно быть подписано в первую неделю сентября на международной выставке оружия в Кельце. По данным польского издания, этого не произойдет.

Переговоры о закупке следующей партии в последующие 180 танков продолжаются уже несколько месяцев. Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш два месяца назад заявлял, что "все усилия и ресурсы направлены на то, чтобы как можно быстрее запустить это производство".

Министр также уверял, что танки из новой партии будут производиться в Польше. Однако Rzeczpospolita отмечает, что это невозможно. Только на поставку производственной линии уходит полтора года. Также нужно время на обучение людей, строительство завода или площадки.

Как пишет польское СМИ, переговоры о закупке новых танков затягиваются из-за отсутствия согласия между потенциальными подрядчиками и финансирования.

Что этому предшествовало

Рамочное соглашение между Польшей и Южной Кореей о производстве тысячи южнокорейских танков K2, 500 из которых будут произведены в Польше, было заключено в июле 2022 тогдашним министром обороны Мариушем Блащаком. Спустя месяц стороны подписали фактический контракт стоимостью 3,4 млрд долларов на закупку первых 180 танков.

Поставки этих танков уже произошли, но польских деталей в них минимально. В частности, системы связи производства WB Group.

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