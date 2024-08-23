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Плани на виробництво у Польщі корейських танків K2 під питанням. ЗМІ дізналися причину

Варшава, П'ятниця 23 серпня 2024 10:47
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Плани на виробництво у Польщі корейських танків K2 під питанням. ЗМІ дізналися причину Фото: Плани Польщі та Південної Кореї на виробництво танків K2 під питанням (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Плани Польщі та Південної Кореї щодо виробництва танків K2 зриваються. Зокрема, виробництво під питанням через відсутність згоди між потенційними підрядниками та способів фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Rzeczpospolita.

Зазначається, що угода між Польщею та Південною Кореєю повинна бути підписала у перший тиждень вересня на міжнародній виставці зброї в Кельце. За даними польського видання, цього не станеться.

Переговори про закупівлю наступної партії наступних 180 танків тривають вже кілька місяців. Глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш два місяці тому заявляв, що "усі зусилля й ресурси спрямовані на те, щоб якнайшвидше запустити це виробництво".

Міністр також запевняв, що танки з нової партії будуть вироблятися у Польщі. Проте Rzeczpospolita зазначає, що це нереально. Лише на постачання виробничої лінії потрібно півтора року. Також потрібен час на навчання людей, побудову заводу чи майданчика.

Як пише польське ЗМІ, переговори про закупівлю нових танків затягуються через відсутність згоди між потенційними підрядниками та фінансування.

Що цьому передувало

Рамкова угода між Польщею та Південною Кореєю щодо виробництва тисячі південнокорейських танків K2, 500 з яких будуть вироблені в Польщі, було укладено в липні 2022 року тодішнім міністром оборони Маріушем Блащаком. Через місяць сторони підписали фактичний контракт вартістю 3,4 млрд доларів на закупівлю перших 180 танків.

Постачання цих танків вже відбулося, але польських деталей у них мінімально. Зокрема, системи зв'язку виробництва WB Group.

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