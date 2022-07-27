Польща після відправки зброї Україні закупить тисячу південнокорейських танків

Польща купить у Південної Кореї майже 1000 танків, понад 600 артилерійських знарядь і півсотні винищувачів, частково для заміни техніки, яку Варшава в рамках військової допомоги передала Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Угода, про яку, як очікується, буде офіційно оголошено в середу, передбачає закупівлю Варшавою 980 танків на базі південнокорейської моделі К2, 648 самохідних броньованих гаубиць К9 і 48 винищувачів FA-50.

Очікується, що перші 180 танків К2, оснащених самозарядними 120-мм гарматами, надійдуть в цьому році, а виробництво ще 800 модернізованих танків почнеться в 2026 році в Польщі.

Крім того, в цьому році Польща отримає перші 48 гаубиць K9, а поставка другої партії з 600 одиниць повинна початися в 2024 році.

Міністр оборони Польщі вже прокоментував угоду в Twitter. Він написав, що куплена техніка "значно підвищить безпеку Польщі і міць польської армії".

У Південній Кореї заявляють, що угода з Польщею є найбільшою угодою Сеула з експорту зброї за всю історію.

Що відомо про танк К2 "Чорна пантера"?

K2 - сучасний бойовий танк, який був прийнятий на озброєння Південної Кореї в 2014 році. Основне озброєння танка становить 120-мм танкова гармата з довжиною ствола 55 калібрів. Для подачі боєприпасів в ствол створений автомат заряджання, подібний А3, який дозволяє вести стрільбу до 15 пострілів в хвилину або раз в 4 секунди. Танк К2 є єдиним танком в світі четвертого покоління, який знаходиться на озброєнні.