Планы Трампа на встречу с Зеленским и Путиным и бои под Добропольем: новости за 13 августа

Президент США Дональд Трамп рассказал о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Тем временем украинские защитники продолжают ликвидацию россиян под Добропольем.

Более детально о том, что произошло в среду, 13 августа, - в материале РБК-Украина .

Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу - с участием президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, такая встреча возможна, если саммит на Аляске "пройдет хорошо".

"Они застряли и их уничтожают": Трегубов о продвижении РФ в направлении Доброполья

Небольшие подразделения российских войск, которые продвигались возле Доброполья на Покровском направлении, сейчас обнаруживаются и ликвидируются силами обороны Украины, отметил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

Он уточнил, что не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать угрозу.

Спутники NASA зафиксировали последствия атаки дронов на НПЗ в Брянской области

Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар на территории нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ.

По предварительным данным, возгорание стало следствием попадания беспилотников.

"Нафтогаз" получил рекордный кредит 500 млн евро под гарантию ЕС, - Свириденко

"Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение на 500 млн евро на закупку газа, рассказала премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС без государственной гарантии Украины.

Россия в июле обновила рекорд ударов дронами по Украине, - разведка Британии

Россия в июле 2025 года установила новый рекорд по дроновым ударам по Украине. За месяц россияне выпустили 6200 беспилотников, сообщила британская разведка.

В июле также было зафиксировано несколько ежедневных рекордов использования дронов-камикадзе.